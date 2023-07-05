Жители Ишима за лето могут бесплатно приобщиться к 15 видам спорта

В начале лета в Ишиме стартовал проект "Вольный стиль", благодаря которому все желающие смогут испытать себя во всех видах спорта, развивающихся в городе. Занятия проходят по 15 дисциплинам - волейбол, баскетбол, бокс, футбол, фитнес, стретчинг, зумба, пауэрлифтинг, кекусинкай, скандинавская ходьба, легкая атлетика, ГТО, лапта и плавание для детей с ограниченными возможностями здоровья. На тренировках спортсмены смогут улучшить свою физическую форму, повысить выносливость и найти единомышленников. И все это абсолютно бесплатно.

- Данный проект стартовал впервые. Участники с радостью поддержали инициативу и активно пробуют себя в самых разных видах спорта. За 4 недели реализации проекта с нами занимались более тысячи ишимцев. При этом тренируются не только молодые спортсмены – интересное для себя занятие смогли найти люди всех возрастов. Иногда на занятия приходят целыми семьями и трудовыми коллективами. Например, директор школы № 12 Светлана Старикова занимается спортивной ходьбой, в то время как другие сотрудницы предпочитают фитнес, зумбу и стретчинг, - отметила руководитель проекта Александра Минеева.

Тренировки проходят каждые понедельник, среду и пятницу с 19:00 до 20:00 на стадионе спортивного комплекса "Центральный". В каждый из указанных дней одновременно стартуют более пяти площадок по разным видам спорта. Перед каждой встречей участников встречает ведущий, который заряжает спортсменов энергией и рассказывает о площадках, работающих в тот день.

- Помимо тренировок мы организуем показательные выступления и соревнования. Также мы активно участвуем в мероприятиях. Например, на праздновании Дня молодежи тренер по гиревому спорту удивил ишимцев своей силой – он подготовил показательное выступление с гирями и организовал мастер-класс. В рамках данного праздника мы организовали большой флешмоб по зумбе, в котором к участникам проекта присоединились гости мероприятия, - поделилась Александра Минеева.

Новое мероприятие для жителей города пройдет уже 7 июля в 17:40. На стадионе "Центральный" в рамках Фестиваля счастливых семей и проекта "Вольный стиль" семейные команды Ишима смогут принять участие в веселых стартах. Для этого необходимо до 5 июля подать заявку на электронную почту mineeva-aleksandra@mail.ru. В составе команды должно быть три участника – мама, папа и один ребенок от 10 лет.