Студвесна придет на пешеходную улицу Тюмени с концертом

09:00 15 апреля 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

15 апреля в 16:30 на пешеходной улице Дзержинского состоится праздничный концерт, посвященный 30-летию Областного фестиваля "Студенческая весна". Под открытым небом творческие номера покажут молодые музыканты и танцоры — участники фестиваля. Кроме того, на событии будут работать фотобудка и стенд с открытками, а также пройдет розыгрыш призов. Вход свободный.

Теги: #ТО
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2025