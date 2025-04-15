Студвесна придет на пешеходную улицу Тюмени с концертом

15 апреля в 16:30 на пешеходной улице Дзержинского состоится праздничный концерт, посвященный 30-летию Областного фестиваля "Студенческая весна". Под открытым небом творческие номера покажут молодые музыканты и танцоры — участники фестиваля. Кроме того, на событии будут работать фотобудка и стенд с открытками, а также пройдет розыгрыш призов. Вход свободный.
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