В Тюмени пройдут соревнования по гребному слалому

С 23 по 25 июня областная столица примет сразу два турнира по гребному слалому. Более 150 слаломистов поборются за медали на первенстве Тюменской области и первенстве Уральского федерального округа. Состязания пройдут в акватории озера Оброчного. 23 июня заезды начнутся в 9:30, 24 июня – в 9:00, 25 июня – в 10:00.

На соревнования будут представлены такие дисциплины, как слалом-каноэ (среди юношей и девушек), байдарка (юноши и девушки), каноэ (юноши), каноэ-двойка (смешанные пары), и самый зрелищный вид – слалом-экстрим. В этом виде испытаний участники начинают маршрут, прыгая со специальной рампы и продолжают его по трассе. Одновременно стартуют сразу четыре участника.

25 июня в 12:00 пройдут заключительные заплывы. После испытаний начнется награждение победителей и призеров соревнований, которые будут определены по результатам лучшей попытки.