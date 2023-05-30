Тюменские дзюдоисты привезли 10 наград с чемпионата УрФО

В Челябинске завершился чемпионат Уральского федерального округа по дзюдо. За награды турнира боролись более 180 спортсменов из Ханты-Мансийского автономного округа, Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей. На счету представителей нашего региона десять наград: одна золотая, три серебряных и шесть бронзовых медалей.
Чемпионом в весовой категории до 73 кг стал Шамиль Зилфикаров (4 победы, И.Чащин).
С серебряными наградами завершили поединки Серикбай Жанабеков (до 100 кг, 3 победы, А.Вуколов), Джавад Гусейнов (свыше 100 кг, 3 победы, А.Мохирев, А.Вуколов, Д.Безответных) и Валерия Таратунина (свыше 78 кг, 2 победы, Б.Кутерыв, А.Фаттахов).
Бронзовые награды завоевали Леонид Хромин (до 73 кг, 3 победы, А.Вуколов), Джамалдин Алдерханов (до 81 кг, 4 победы, А.Николаев, А.Вуколов, Д.Безответных), Артем Пилипчук (св. 100 кг, 2 победы, И.Чащин), Алена Володченко (до 57 кг, 3 победы, В.Иващенко), Анастасия Лавришина (до 70 кг, 3 победы, Б.Кутырев, А.Фаттахов) и Ирина Болсун (до 78 кг, 2 победы, В.Рыбин, А.Фаттахов).
- На чемпионат УФО ездили 6 спортсменок, 4 из них завоевали медали, а путевки на чемпионат России получили пятеро. Алена Володченко и Анастасия Лавришина выполнили норматив "Мастер спорта России". Со своей первоочередной задачей справились, сейчас будем готовиться к главному старту страны, который состоится в Кемерово в начале сентября, - рассказал старший тренер сборной команды Тюменской области среди женщин Азат Фаттахов.
Главный тренер "ЦПСР "Тюмень-дзюдо" Иван Воробьев:
У мужчин, как и у женщин, на Россию отбирается шестерка в каждой весовой категории. От нашего региона часть спортсменов не приняли участие в уральском старте, так как они готовятся к международным турнирам. Те, кто выступили в Челябинске, в целом, с задачей справились, путевки получили. А те, кто не попал в "пятерку", будут участвовать на Всероссийских соревнованиях, имеющих статус отборочных.
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