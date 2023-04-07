Юные дзюдоисты продолжают биться стенка на стенку

Юные дзюдоисты Тюменской области продолжают борьбу в формате "стенка на стенку". Второй этап Детской Лиги дзюдо Тюменской области прошел в выходные, участие приняли более 100 юношей 2009-2010 г.р. в составе 11 команд.

По итогам очередного тура на лидирующей позиции остались ребята из "TORI" (ЦПСР "Тюмень-дзюдо") с 9 баллами, на втором месте с 8 баллами спортсмены из "Мира борьбы". Третье место турнирной таблицы делят представители команд "Иночи" и "Заречный" – у них по 7 баллов.

– Если рассматривать обычные соревнования, то нередко бывает, что спортсмен "вылетает" после первой или второй встречи, заканчивая борьбу. А на подобных турнирах, где соревнования проходят в формате "стенка на стенку", у каждого спортсмена по 4 или 5 поединков только за один этап. Соответственно, каждый ребенок получает колоссальный соревновательный опыт и может оценить, проанализировать свои навыки и уровень мастерства, – поделился своими впечатлениями о Лиге тренер ДЮСШ-1 города Тобольска Маис Дадашев.

Проведение 3 этапа запланировано на 15 апреля в СК "ЦПСР "Тюмень-дзюдо" (ул. В.Гнаровской, 1). Именно в этот день определится восьмерка финалистов, которая продолжит борьбу за призовые места.