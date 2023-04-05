Тюменские каратисты стали призерами "Кубока успеха"

В Новосибирске завершились Всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Успеха". В турнире приняли участие почти 2000 спортсменов из 41 региона страны, а также гости из Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана.

Тюменскую область представили 39 ребят от 12 лет и старше. Тринадцать из них вернулись с наградами.

Золотые медали завоевали Кирилл Нагибин и Багаудин Муртузалиев. Оба спортсмена тренируются под руководством Гасана Шарояна. Серебро взяла девятнадцатилетняя студентка института физической культуры Карина Хохлова.

Я тренирую Карину с 12 лет. У нее хорошие физические данные, но было время, когда совсем ничего не получалось. Девушка много тренировалась. Иногда в день мы проводили по три тренировки, были подъемы в 6 утра, бег, скакалка... Это принесло свои плоды. Как итог – награды уже на многих соревнованиях. 2019 году Карина выиграла первенство России, в прошлом году завоевала бронзовую медаль на чемпионате России, в ноябре на турнире "Вселенная карате" заняла второе место. Она входит в состав сборной России", -– рассказал тренер спортсменки Сергей Калашников.

Медальная копилка региона пополнилась и бронзовыми наградами. Третьи места заняли сразу десять тюменских спортсменов: Баширов Милан (тренер Шароян Г. А.), Фоменко Екатерина (Сарасомова А. Р.), Хасенова Эльмира (Григорович С. С.), Горецкая Полина (Григорович С. С.), Парахин Кирилл ( Журин С.В), Суховерший Ярослав (Журин В.В), Плесовских Кирилл (Василишин В.А.), Смольников Владислав (Козлов А.В.), Горбатенко Владимир (Козлов А.В.), Зозуля Мария (Калашников С.Н.)

"Кубок успеха" – крупнейший всероссийский турнир по карате. В этом году он проходил уже в 16 раз.