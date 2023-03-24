Тюменские лыжницы победители в женской эстафете Чемпионата РФ

12:58 24 марта 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Команда Тюменской области — победитель женской эстафеты Чемпионата России по лыжным гонкам, который проходит в "Жемчужине Сибири"

 Тюменская область (Анастасия Грухвина, Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова, Елизавета Пантрина) — 57:52.9. Республика Татарстан-1 (Дарья Непряева, Лидия Горбунова, Анна Сурикова, Виктория Трошина) +0:13.3 — второе место,  Приволжский ФО (Мария Козекаева, Анастасия Кулешова, Мария Истомина, Екатерина Никитина) — +0:24.1 — на третьем.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2023