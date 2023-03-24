Тюменские лыжницы победители в женской эстафете Чемпионата РФ

Команда Тюменской области — победитель женской эстафеты Чемпионата России по лыжным гонкам, который проходит в "Жемчужине Сибири"

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