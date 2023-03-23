Институт физкультуры ТюмГУ набирает слушателей на программу переподготовки

В Институте физической культуры ТюмГУ начался набор на программу дополнительного профессионального образования "Тренер-преподаватель в сфере физической культуры и спорта". Слушателем может стать любой желающий, имеющий либо получающий высшее или среднее профессиональное образование. Место проживания также не имеет значения, так как программа предусматривает очно-дистанционный формат обучения.

Стартует обучение в марте- апреле, по мере формирования группы. Программа переподготовки является уникальной.

"Она содержит стандартные классические подходы к обучению, опирается на результаты современных научных открытий в таких областях, как физиология человека, психология, педагогика, теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки. Слушатели познакомятся с различными способами функциональной диагностики занимающихся, со способами планирования тренировочного процесса на основе интерпретации этих данных, а также с актуальными оздоровительными направлениями – нейрофитнес, animal flow и другими", – рассказал директор института Евгений Колунин.

Направить заявку или задать вопрос можно по электронной почте: ifk@utmn.ru По вопросам организации обучения обращаться по телефону: 8 (3452) 413888.