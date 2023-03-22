Бодибилдеры посоревнуются за места в сборной Тюменской области

26 марта в поселке Московском пройдут Кубок и первенство области по бодибилдингу. Ежегодно соревнования проходят в разных городах и районах с целью привлечь как можно больше сторонников красивого и здорового тела. В этот раз праздник спорта и красоты примет Центр культуры и досуга "Родник" Тюменского района (ул. Бурлаки, 2Б). Начало в 11:00.

Участниками станут около 100 спортсменов. Помимо местных бодибилдеров себя покажут гости из Екатеринбурга, а также Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.

– Юным спортсменам это даст возможность проявить себя, получить дополнительную уверенность и награды. Это очень волнительное событие как для участников, так и для родителей, которые всегда приходят поддержать своих детей. А вот взрослым спортсменам хорошее выступление на областных соревнованиях даст возможность отобраться на чемпионат Уральского федерального округа и Кубок России по бодибилдингу, которые пройдут в апреле, – рассказала председатель федерации бодибилдинга Тюменской области Наталья Проскурякова.

Победителей определят в дисциплинах: "бодибилдинг", "фитнес", "​​​​​​​бодифитнес", "​​​​​​​фитнес-бикини", "​​​​​​​фит-модель", "​​​​​​​​​​​​​​смешанные и фитнес-пары", "детский фитнес и бодибилдинг" и других. Проявить себя на соревнованиях смогут не только спортсмены, но и профессионалы сферы красоты – среди них пройдут состязания визажистов.

Зрителей ожидает не только шоу красоты, но и возможность пообщаться со звездами российского бодибилдинга из Тюменской области.

Также участие в Кубке поможет в подготовке к мультиспортивному фестивалю Siberian Power Show. По словам Натальи Геннадьевны, данный фестиваль является крупнейшим в Евразии, поэтому играет большую роль в спортивной карьере каждого бодибилдера. Он состоится с 31 марта по 2 апреля в Красноярске