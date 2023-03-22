Чемпионат по настольному теннису среди спортсменов с нарушением зрения проведут в Тюмени

24 и 25 марта в Тюменском районе состоится областной чемпионат по спорту слепых в дисциплине "настольный теннис". Состязания пройдут в стенах областного реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями "Родник". В первый день соревнования начнутся в 14:30, а во второй в 10:00.

Чемпионат пройдет среди спортсменов от 15 лет и старше. Свое мастерство продемонстрируют 24 участника из Тюмени, Ялуторовска, Тобольска и Заводоуковского городского округа. Им предстоит посоревноваться в личном зачете.

– Настольный теннис среди слепых набирает обороты. Если ранее было всего 3-4 теннисиста, то сейчас их намного больше, и у четверых из них есть звание мастера спорта России, а у одного – международного класса. Поэтому было решено ввести новые соревнования, которые помогут отобрать самых способных спортсменов и выявить новые таланты. У нас очень сильная сборная, участникам которой удается из года в год занимать призовые места на всероссийских стартах, – рассказал заместитель федерации спорта слепых Алексей Сиваков.

Чемпионат Тюменской области – одна из инстанций, которую нужно пройти для попадания на более крупные старты. Уже 15-21 апреля состоится чемпионат России по настольному теннису среди слепых спортсменов. Туда отправятся шесть спортсменов, но кому выпадет возможность защищать честь нашего региона – станет известно 25 марта после финальных игр.