Тюменцы стали призерами Всероссийских зимних сельских спортивных игр

Финал XI Всероссийских зимних сельских игр прошел в Череповце в эти выходные и собрал более 700 спортсменов из 49 регионов, лучшими в командном зачете стали Пермский край (1 место), Курганская область (2 место) и Челябинская область (3 место), сообщает Минсельхоз РФ.

В соревнованиях по троеборью механизаторов первой стала команда из Кемеровской области, а по троеборью дояров – хозяева игр, Вологодская область.

В этом году участники состязались в семи дисциплинах: лыжные гонки, полиатлон, шашки и шахматы, комбинированная эстафета семей, троеборье дояров и механизаторов. Тюменскую область представляли 16 человек в пяти дисциплинах. В итоге в командном зачете по группе численности населения до 600 тысяч человек Тюменская область заняла третье место, ее обошли Удмуртия (1) и Омская область (2).