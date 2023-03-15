Тюменский пауэрлифтер поставил новый рекорд области

В Тюмени прошли региональные чемпионат и первенство по пауэрлифтингу. За звание сильнейшего соревновалось 152 спортсмена из областной столицы, Тобольска, Ялуторовского, Вагайского и Юргинского районов. Напомним, что показать свое мастерство смогли не только воспитанники спортивных школ, но и спортсмены, занимающиеся в фитнес-клубах.

Участники выступали в двух дисциплинах – "жим" и "жим классический". Были определены сильнейшие пауэрлифтеры в весовых категориях и абсолютные победители.

Абсолютными победителями стали Бухаров Александр, Юшков Дмитрий, Комелькова Лариса, Неверова Валерия, Быкова Татьяна, Сиротинин Максим, Юлдашев Руслан, Шишминцева Екатерина, Авдюшев Арсений и Рахвалов Максим.

Ознакомиться со списками победителей и призеров можно в протоколе.

Дмитрию Юшкову уже в седьмой раз удалось стать абсолютным чемпионом областных соревнований. Спортсмен занимается уже 25 лет, 19 из которых выступает на состязаниях. В этот раз на чемпионате и первенстве он был не только в качестве участника, но также тренера и судьи.

– Это обычная практика для опытного тренера. Да и интересно понаблюдать за другими спортсменами. Со стороны судьи все выглядит по-другому. Уже более ясно видишь ошибки спортсменов и внимательнее относишься к своей подготовке и тренировкам учеников. На соревнованиях выступили 4 моих воспитанника, и троим из них удалось занять призовые места, – рассказал Дмитрий Юшков.

Не обошлось и без рекордов. Бухаров Александр, прекративший соревновательную деятельность более 5 лет назад, вернулся к состязаниям и поставил новый рекорд Тюменской области. На втором подходе ему удалось выжать 262 кг в дисциплине "жим".

В следующий раз пауэрлифтеры встретятся в августе на Кубке Тюменской области по пауэрлифтингу в дисциплине "троеборье".