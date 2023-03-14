В "Жемчужине Сибири" пройдет чемпионат России по лыжным гонкам

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет в тюменской "Жемчужине Сибири" с 17 по 27 марта, его участниками станут 264 спортсмена из 39 регионов РФ, в том числе Александр Большунов, Наталья Непряева, Вероника Степанова, Юлия Ступак и другие члены российской сборной, сообщает депспорта ТО.

В составе команды Тюменской области выступят 14 женщин и 8 мужчин, в том числе мастера спорта Екатерина Смирнова, Анна Грухвина, Елизавета Пантрина, Алиса Жамбалова, также заслуженные мастера спорта России, чемпион Олимпийских игр в Пекине Денис Спицов и серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Иван Якимушкин.