Тюменские звездочки выступили на турнире по фигурному катанию

В Тюмени прошел региональный турнир по фигурному катанию на коньках "Тюменские звездочки". Также в рамках турнира состоялся конкурс для самых маленьких спортсменов до 2015 года рождения "Юный фигурист 2023". Наполненные грацией и легкостью программы показали 123 участника из Тюмени и Тобольска.

Соревнования проходили среди спортсменов от 6 до 18 лет. Юные фигуристы и ребята с третьими спортивными разрядами показывали только произвольные, а более опытные спортсмены – еще и короткие программы.

По итогам соревнований лучшими "Тюменскими звездочками" стали Варвара Токарь, Камиль Шакиров, Дарья Нестерова, Глеб Ковтун, Анастасия Бронникова, Егор Карнаухов, Кира Баева, Марк Кузнецов, Вероника Кожевникова и Виктория Иванова.

В конкурсе среди юных фигуристов победу одержали Таисия Карачева и Мирон Степанов.

"Соревновательный сезон потихоньку подходит к концу. Ребята уже обкатали программы, отработали новые для них элементы, "распрыгались", поэтому мы смогли наблюдать плоды трудов за прошедший год. В марте и апреле всегда самые красивые выступления у фигуристов. Они находятся в хорошей спортивной форме и могут показать свой максимум. Да, порой волнение может сбить настрой, но несмотря на это, все ребята отлично справились. Многие повысили спортивные разряды, а малыши получили разряд "Юный фигурист" – именно для этого мы ежегодно проводим данные соревнования уже на протяжении более 15 лет", – поделилась главная судья турнира Наталья Карасева.