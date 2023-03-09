Тюменцы стали серебряными призерами Всероссийских соревнований по перетягиванию каната

Первенство России по перетягиванию каната среди юниоров и юниорок прошло в Москве, сборной Тюменской области удалось посоревноваться с семью командами и стать серебряным лауреатом первенства в дисциплине "весовая группа до 640 кг", сообщает депспорта ТО.

"Мы изначально рассчитывали занять призовое место, но серебро стало для нас неожиданностью. Встретившись в полуфинале с командами Екатеринбурга и Санкт-Петербурга, постоянными лидерами соревнований, наши ребята смогли одолеть первых, а вторым доставить достойную конкуренцию. Я считаю, они смогли превзойти самих себя, – поделилась исполнительный директор федерации перетягивания каната Татьяна Жданова.

По итогам соревнований первое место досталось команде Санкт-Петербурга, тюменцы на втором мест, дружина Екатеринбурга -на третьем.

Юниоры Тюменской области впервые принимали участие в первенстве. Ранее только взрослые спортсмены представляли регион на соревнованиях всероссийского уровня.

Федерация перетягивания каната Тюменской области существует третий год, в ней состоит 24 человека. Они активно тренируются и принимают участие во всевозможных состязаниях. Даже сейчас команда юниоров, не успев перевести дух после первенства России, выступает на Кубке Вооруженных сил по перетягиванию каната.