Призеров чемпионата по парашютно-горнолыжному двоеборью назвали в Тюменской области

Определены победители и призёры чемпионата Тюменской области по парашютно-горнолыжному двоеборью. В соревнованиях приняли участие двадцать шесть спортсменов из Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска и Увата. Вне зачета выступили гости из Нижнего Тагила, Мегиона, Урая и Сургута, среди участников были как одиннадцатиклассники, так и ветераны спорта.

В первый соревновательный день на "Воронинских горках" прошли соревнования по слалому среди мужчин и женщин. Итоги подвели также в юниорском зачете. Продолжился чемпионат на следующий день прыжками с парашютом на точность приземления.

По сумме двух упражнений в личном первенстве по парашютно-горнолыжному двоеборью места распределились следующим образом:

Мужской зачет:

Евгений Иванов (Тюмень)

Сергей Русаков (Тюмень)

Андрей Зиятдинов (Тобольск)

Женский зачет:

Елена Рожкова (Нижневартовск)

Анна Филипович (Тюмень)

Валерия Завьялова (Тюмень)

Юниорский зачет:

Никита Попов (Нижний Тагил)

Руслан Шукуров (Тюмень)

Валерия Завьялова (Тюмень)

Ветеранский зачет:

Сергей Русаков (Тюмень)

Геннадий Анашин (Тюмень)

Виктор Богданов (Тюмень)

"Парашютно-горнолыжное двоеборье – достаточно сложный спорт. Атлетам необходимо переключать внимание с энергозатратного горнолыжного спорта на экстремальный парашютный. В прошедшем чемпионате каждый участник показал себя и свои навыки, но особо хочется отметить отвагу и удаль молодых спортсменов", – рассказал президент федерации парашютного спорта Тюменской области Евгений Иванов.

Фото: Федерация парашютного спорта Тюменской области