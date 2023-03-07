Призеров чемпионата по парашютно-горнолыжному двоеборью назвали в Тюменской области

Определены победители и призёры чемпионата Тюменской области по парашютно-горнолыжному двоеборью. В соревнованиях приняли участие двадцать шесть спортсменов из Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска и Увата. Вне зачета выступили гости из Нижнего Тагила, Мегиона, Урая и Сургута, среди участников были как одиннадцатиклассники, так и ветераны спорта.
В первый соревновательный день на "Воронинских горках" прошли соревнования по слалому среди мужчин и женщин. Итоги подвели также в юниорском зачете. Продолжился чемпионат на следующий день прыжками с парашютом на точность приземления.
По сумме двух упражнений в личном первенстве по парашютно-горнолыжному двоеборью места распределились следующим образом:
Мужской зачет:
Евгений Иванов (Тюмень)
Сергей Русаков (Тюмень)
Андрей Зиятдинов (Тобольск)
Женский зачет:
Елена Рожкова (Нижневартовск)
Анна Филипович (Тюмень)
Валерия Завьялова (Тюмень)
Юниорский зачет:
Никита Попов (Нижний Тагил)
Руслан Шукуров (Тюмень)
Валерия Завьялова (Тюмень)
Ветеранский зачет:
Сергей Русаков (Тюмень)
Геннадий Анашин (Тюмень)
Виктор Богданов (Тюмень)
"Парашютно-горнолыжное двоеборье – достаточно сложный спорт. Атлетам необходимо переключать внимание с энергозатратного горнолыжного спорта на экстремальный парашютный. В прошедшем чемпионате каждый участник показал себя и свои навыки, но особо хочется отметить отвагу и удаль молодых спортсменов", – рассказал президент федерации парашютного спорта Тюменской области Евгений Иванов.
Фото: Федерация парашютного спорта Тюменской области
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