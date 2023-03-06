Тюменцы могут поучаствовать в конкурсе грантов "Хоккей без барьеров"

"Хоккей без барьеров" – конкурс проектов под таким названием стартовал в России. Его проводит федерация адаптивного хоккея при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Конкурс проводится в пятый раз и направлен на поддержку инициатив региональных некоммерческих организаций по созданию детско-юношеских команд по адаптивному хоккею.
Победители получат финансовую поддержку на реализацию проектов в своем регионе. В частности, на открытие новой детско-юношеской команды по одной из трех дисциплин: следж – хоккей для детей с поражением опорно-двигательного аппарата, специальный хоккей для детей с особенностями развития интеллекта, хоккей для незрячих и слабовидящих. Максимальная сумма гранта – 1 миллион рублей.
Прием заявок на конкурс завершается 16 апреля. Победители будут объявлены 5 мая. Подробнее об участии здесь.
Фото с сайта конкурса.
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