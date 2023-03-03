Лучшие борцы ММА Уральского федерального округа встретятся в Тюмени

4-5 марта спортивный комплекс "Центральный"в Тюмени примет чемпионат и первенство Уральского федерального округа по смешанному боевому единоборству (ММА). За звание победителя посоревнуются юноши 12-13 и 14-15 лет и мужчины.

Предварительные поединки стартуют 4 марта в 11:00. На следующий день участникам состязаний предстоит встретиться на финальных боях.

Соревнования посетят более 250 спортсменов из Тюменской, Челябинской, Курганской и Свердловской областей, а также из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.

За честь Тюменской области посоревнуются 60 спортсменов – 39 юношей и 21 мужчина.

"В прошлом году нашим ребятам удалось занять призовые места в командном зачете. Юношеская сборная стала победителем, а мужская команда заняла второе место, но это далось нелегко. Все сборные очень конкурентные, сильные, поэтому выделить кого-то невозможно. В этом году подготовка нашей команды прошла хорошо, тренеры и спортсмены упорно трудились для того, чтобы наглядно показать, что ММА в Тюмени развивается и находится на очень высоком уровне, поэтому все должно пройти удачно. Мы ожидаем ярких, бескомпромиссных поединков и победы нашей сборной", - поделился президент федерации ММА Тюменской области Богдан Головков.

Победители и призеры соревнований отправятся на всероссийские соревнования по ММА в составе сборной Уральского федерального округа. Первенство состоится в конце апреля в Сочи, а чемпионат – в начале июня в Ханты-Мансийске.

Фото: Федерация ММА Тюменской области