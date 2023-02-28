Тюменская каратистка выиграла бронзу на Кубке России

Полина Горецкая завоевала бронзовую медаль в Нижнем Новгороде на Кубке России по каратэ. На татами вышло более 300 сильнейших спортсменов страны, среди которых Заслуженные мастера спорта, мастера спорта международного класса, неоднократные чемпионы России, Европы и международных соревнований.

Честь Тюменской области отстаивали девять спортсменов.

Полина Горецкая занимается каратэ уже более 11 лет, является победителем первенства России, призером чемпионата России и первых игр СНГ.

На Кубке России девушка соревновалась в "кумитэ" – поединках с соперниками. Ей удалось помериться силами со спортсменами из северной Осетии, Новосибирской области и Санкт-Петербурга. В полуфинале каратистка со счетом 1:0 уступила сопернице из Орловской области.

"Я рассчитывала попасть в финал, но из-за невезения мне не удалось этого сделать. Но третье место тоже хороший показатель, особенно учитывая какая сильная была конкуренция. Мне удалось посоревноваться с достойными соперниками, поэтому я считаю данные соревнования удачными для себя", – рассказала Полина Горецкая.