Тюменский район победил в XXIX зимних сельских спортивных играх

На спортивных площадках Тюмени и Тюменского района в течение трех дней подводили итоги XXIX зимних сельских спортивных игр, предыдущий соревновательный этап в прошлые выходные принимал Ишимский район.

В программу вошли 9 видов спорта: дартс, охотничий биатлон, полиатлон, лыжные гонки, мини-футбол, шахматы, троеборье дояров и механизаторов, крестьянская и комбинированная семейная эстафеты. Участниками игр стали более тысячи жителей сел и деревень.

По итогам соревнований в общекомандном зачете среди муниципальных образований региона с населением менее 20 тысяч человек первое место заняла команда Упоровского района второй результат у Ялуторовского района и третий - у Викуловского района.

Среди муниципальных образований с численностью населения более 20 тысяч человек в лидерах Тюменский район, Ишимский и Исетский на втором и третьем местах.

В общекомандном зачете Игр среди 22 муниципальных образований Тюменской области первое место у команды Тюменского района, второе - Ишимского района третье у команды Исетского района.

Победители игр в составе сборной отправятся защищать честь Тюменской области на Всероссийском уровне.

Глава Тюменского района Светлана Иванова отметила, что в год 100-летия Тюменского района эта победа особенно дорога. Директор депспорта Тюменской области Евгений Хромин почеркнул, что игры - настоящий праздник спорта и пожелал победителям спортивной удачи на всероссийских соревнованиях.