Первенство России по бильярдному спорту состоится в Тюмени

23-27 февраля в Тюмени состоится первенство России по бильярдному спорту. Спортсмены разыграют партии в снукер в дисциплинах: "1 красный", "6 красных" и "15 красных". Соревнования примет Легкоатлетический манеж, игры стартуют в 10:00.

Участниками станут 40 сильнейших спортсменов из Тюмени, Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Екатеринбурга, Пензы, Перми, Иркутска и Нового Уренгоя. Тюменскую область представят около 20 бильярдистов.

Соревнования обещают быть зрелищными, ведь первенство России – главное состязание страны среди бильярдистов до 22 лет. Спортсмены, показавшие лучшие результаты, попадут в молодежную сборную страны и смогут претендовать на участие в международных турнирах.

– Нашими главными соперниками являются бильярдисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Нового Уренгоя. Я уверен, тюменским спортсменкам удастся занять призовые места, ведь у нас очень сильная сборная, а вот юношам предстоит очень постараться, – поделился Сергей Рябинин, вице-президент Федерации бильярдного спорта России.

Все желающие смогут понаблюдать за "столкновением" бильярдистов. Полуфинал и финал дисциплины "снукер 15 красных" будут транслировать онлайн на канале "Матч! Страна". Трансляции состоятся 24 февраля в 14:00, 16:00 и 20:00, а также 25 февраля в 12:00, 14:00 и 16:00.м