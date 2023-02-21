Семь каратистов из Тюмени стали призерами всероссийских соревнований

В Уфе прошли всероссийские соревнования по каратэ "Олимпийские надежды". Этот спортивный форум собрал, без преувеличения, сильнейших спортсменов со всей страны, а также из Республики Беларусь. За медали боролись 1800 каратистов из 25 регионов России.

В состав тюменской делегации вошли 52 спортсмена. Семеро вернулись домой с медалями.

Золото в категории 14-15 лет свыше 70 кг. завоевал Кирилл Парахин, воспитанник спортивного клуба "Титул".

Тренер Парахина Владимир Журин:

Кирилл выиграл все четыре поединка, не оставив не единого шанса оппонентам. Он занимается карате с 8 лет. Уже в 10 лет "цеплялся" за призовые места в соревнованиях российского уровня. Для него это очередное значимое достижение. Выигранным золотом он подтвердил звание кандидата в мастера спорта.

Еще два воспитанника Журина Татьяна Ставская и Ярослав Суховерший стали обладателями бронзовых медалей.

С наградами вернулись и спортсмены областной спортивной школы олимпийского резерва каратэ: серебро у Полины Горецкой (тренер Григорович С.С.) и Владислава Лазарева (тренер Волкова Ю.В,), бронза у Михаила Пономаренко и Эльмиры Хасеновой (Григорович С.С.).

Спортивные наставники и болельщики теперь ждут новых достижений спортсменов на предстоящем Кубке России, который пройдет уже 25 февраля в Нижнем Новгороде.