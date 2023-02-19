В Тюмени впервые прошли соревнования по лыжному фристайлу

На тюменской набережной 18 февраля состоялся III этап Кубка России по фристайлу в дисциплине биг-эйр. Это первые подобные соревнования в истории Тюмени. Они прошли в рамках седьмого фестиваля "Битва на Туре" и собрали сильнейших райдеров страны.

В соревнованиях приняло участие 25 спортсменов: 18 мужчин и 7 женщин. Для этого организаторы спроектировали и построили уникальную конструкцию с выкатом на замерзшую реку. В дисциплине биг-эйр оценивалась сложность трюков и чистота исполнения. Каждый спортсмен делал по три заезда, при этом трюки не должны были повторяться. Судьи засчитывали две лучших попытки.

Призерами среди мужчин стали:

1. Тимофей Бралгин (Красноярский край);

2. Святослав Белянский (Республика Башкортостан);

3. Руслан Вакилов (Республика Башкортостан).

Победителю соревнований всего 16, но в спорте он уже 9 лет. Тимофей поделился, что бесстрашие для выполнения прыжков пришло к нему с опытом. Также спортсмена восхитило то, что несмотря на ровный ландшафт города организаторам удалось создать условия для проведения соревнований.

Среди женщин призовые места распределились следующим образом:

1. Лана Прусакова (Чувашская Республика);

2. Снежана Прайс (Республика Башкортостан);

3. Анна Иванова (Санкт-Петербург).

Таня, там пришла поправка вот во такому момент:

Лана Прусакова – серебряный призёр чемпионата мира и шестикратная чемпионка России. В Тюмени спортсменке также удалось успешно выступить. После церемонии награждения Лана поделилась эмоциями и пожеланиями тем, кто тоже хочет добиваться высоких результатов: "Нужны упорство, трудолюбие и, самое главное, любовь к тому спорту, которым ты занимаешься".

За выступлением спортсменов наблюдали тысячи жителей Тюмени, а также зрители канала "Матч ТВ". Уже седьмой год подряд фестиваль "Битва на Туре" собирает фанатов экстремальных видов спорта и тех, для кого важно развитие этого направления в регионе.

"Проект дает возможность объединить спорт, креатив и событийные мероприятия. Он дает возможность сегодня раскрыться молодым людям, которые желают изменить нашу страну к лучшему. Благодаря таким людям мы движемся вперед", – подчеркнул глава города Тюмени Руслан Кухарук.

Фестиваль проводится с 2017 года, но лыжный фристайл в этом году был представлен впервые. Президент Федерации фристайла Алексей Курашов выразил уверенность, что в будущем в Тюмени пройдет не одно соревнование по этому направлению, и не только в дисциплине биг-эйр, но и в других.

Проведение мероприятий подобного уровня дает толчок для развития экстремальных видов спорта во всем регионе. Об этом сказал глава департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Евгений Хромин: "Наши жители любят зимние виды спорта. Мы любим зимние гонки и биатлон. Нам есть чем гордиться, есть свои звезды, высокие достижения в том числе в сноуборде и горнолыжном спорте. Я уверен, что пройдет какое-то время и при поддержке администрации города, правительства области, федерации фристайла России тюменцы добьются высоких достижений и в этом направлении".

За годы существования "Битва на Туре" стала настоящей визитной карточкой региона. Каждый год организаторы ставят для себя новую планку, благодаря чему фестиваль получил такое сильное развитие.

"“Битва на Туре” – наше ежегодное детище. Через неделю фестиваль закончится и начнется новый цикл подготовки. Это непрестанный процесс развития проекта. Буквально сегодня вспоминали, каким он был в 2017 году, и во что вырос сегодня. И мы уверены, что это только начало", – поделился президент Союза экстремальных видов спорта Иван Шмонин.

Следующие соревнования состоятся 24 февраля. На набережной пройдет III этап Кубка России по сноуборду в дисциплине биг-эйр. До этого времени там будет работать целый спортивно-творческий городок. Гостям предложат позаниматься йогой, послушать лекции и показать свои знания в интеллектуальной игре, а юным посетителям – попробовать свои силы на сноуборде с профессиональным инструктором.