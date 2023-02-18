Автогонщики будут соревноваться на озере Чемпионов

Региональный чемпионат по автомобильному спорту в дисциплине автомногоборье пройдёт на озере Чемпионов в воскресенье, 19 февраля.

В 12:00 часов - открытие соревнований, сразу после этого участники сядут за руль своих авто. В программе квалификации "1400", "1600", "2000", "Свободный" и "Абсолют". Победителей определят в личном и командном зачетах.

"Пока по результатам предыдущих этапов чемпионата у нас лидирует сборная "VIPro-Service". Как все сложится в итоге, покажут завтрашние заезды. Но конкуренция серьезная, много среди участников "разрядников". Есть мастер спорта – Руслан Худатов. Участники в возрасте от 17 до 50 лет. Принять участие может каждый желающий на своем автомобиле", – рассказала заместитель президента Тюменской региональной федерации автомобильного спорта Елена Иванова.

Многие из участников находятся на автосостязаниях в Челябинске. Сразу после возвращения им предстоит вновь выйти на старт. Уже домашний. На этом зимние гонки будут завершены. Летом любители скоростей и виражей будут блистать своим мастерством в традиционном областном турнире "Асфальтовый спринт".