В "Битве на Туре" будут участвовать призеры Кубка Европы и участники Олимпийских игр

Фото - Пресс-служба, Союз экстремальных видов спорта

Тюменская набережная объединит лучших райдеров России. С 18 по 25 февраля в рамках фестиваля "Битва на Туре" пройдут соревнования, где примут участие мастера спорта, призеры Кубка Европы и участники Олимпийских игр, а также участники зарубежных сборных.

III этап Кубка России по фристайлу в дисциплине биг-эйр состоится 18 февраля. Заявки поступили от 25 спортсменов. Среди них Ксения Орлова – участница Олимпийских игр, двукратная победительница первенства мира — 2021, призёр этапа Кубка Европы. В 13 лет Ксения впервые выиграла чемпионат России, став самой юной чемпионкой России в истории фристайла.

Конкуренцию ей составит Лана Прусакова, которая в 2016 году стала победительницей юношеских Олимпийских игр. Также Лана является серебряным призёром чемпионата мира и шестикратной чемпионкой России.

Соревнования по сноуборду будут проходить 24 и 25 февраля. В них примут участие порядка 90 спортсменов – это рекордное число за всю историю фестиваля. Тут также не обошлось без звезд. Так, например, на тюменскую "Битву" приедет Илья Баскаков – мастер спорта по сноуборду и победитель Кубка России в дисциплинах биг-эйр и слоуп-стайл. Один из представителей международной делегации – Игнат Седанов. Спортсмен является членом сборной Республики Беларусь по сноуборду, а также участником Кубка Европы и Чемпионата мира.

Президент Союза экстремальных видов спорта, вице-президент Федерации сноуборда России Иван Шмонин: