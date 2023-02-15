Всероссийский чемпионат по лыжным гонкам среди железнодорожников пойдет в Тюмени

В "Жемчужине Сибири" с 17 по 19 февраля пройдет Всероссийский чемпионат работников ОАО "РЖД" по лыжным гонкам. Забеги стартуют в 10:00.

Соревнования более 10 лет собирают спортсменов-железнодорожников со всей страны с целью популяризации здорового образа жизни и повышения уровня физической подготовки работников железнодорожной отрасли. В этом году в чемпионате примут участие 120 лыжников, они представят 15 железных дорог России.

Программа соревнований:

17 февраля в 17:00 состоится торжественная церемония открытия соревнований. Почетными участниками мероприятия станут руководители ОАО "РЖД" и Российского физкультурно-спортивного общества "Локомотив".

18 февраля в 10:00 спортсмены разыграют медали в гонке свободным стилем. Мужчин ожидает дистанция 5 км., женщины выполнят забег на 3 км.

19 февраля в 10:00 на старт выйдут команды в мужских и женских эстафетах

Торжественная церемония награждения и закрытия чемпионата состоится в последний день соревнований в 13:00. Зрителей ожидает концертная программа.