Суббота станет для тюменцев днем здоровья

Городской зимний День здоровья в Тюмени организуют 18 февраля, на спортивный праздник ждут юных и взрослых любителей активного образа жизни, сообщает городской депспорта.
"Здоровый десант" "высадится" на трех локациях города:
в 11 часов праздник стартует в жилом комплексе "Преображенский" на футбольной площадке (ул. А. Протозанова, 6);
в 13 часов "веселые старты" пройдут на площади у мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25 - го Октября, 23А, стр.1);
в 15 часов - сквер "Казачьи луга".
Участников мероприятия ждет опытная команда физкультурников мобильной программы "Здоровый десант", которая проведет для гостей праздника веселые старты, спортивные конкурсы, подвижные игры и соревнования. Также запланированы соревнования для родителей, где каждый сможет окунуться в детство и показать настоящий спортивный задор. Все участники спортивного праздника будут награждены сувенирами и дипломами.
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