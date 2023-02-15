Суббота станет для тюменцев днем здоровья

Городской зимний День здоровья в Тюмени организуют 18 февраля, на спортивный праздник ждут юных и взрослых любителей активного образа жизни, сообщает городской депспорта.

"Здоровый десант" "высадится" на трех локациях города:

в 11 часов праздник стартует в жилом комплексе "Преображенский" на футбольной площадке (ул. А. Протозанова, 6);

в 13 часов "веселые старты" пройдут на площади у мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25 - го Октября, 23А, стр.1);

в 15 часов - сквер "Казачьи луга".

Участников мероприятия ждет опытная команда физкультурников мобильной программы "Здоровый десант", которая проведет для гостей праздника веселые старты, спортивные конкурсы, подвижные игры и соревнования. Также запланированы соревнования для родителей, где каждый сможет окунуться в детство и показать настоящий спортивный задор. Все участники спортивного праздника будут награждены сувенирами и дипломами.