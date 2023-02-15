"Битва на Туре" приглашает тюменцев на йогу, детский сноубординг и лекции

Организаторы фестиваля "Битва на Туре" в этом году, помимо зрелищной спортивной части, готовят насыщенную развлекательную программу для горожан. С 18 по 25 февраля на набережной будет работать спортивно-творческий городок. Там гостям предложат позаниматься йогой, послушать лекции и показать свои знания в интеллектуальной игре, а юным посетителям – попробовать свои силы на сноуборде с профессиональным инструктором.

Для проведения активностей установят теплый лекционный павильон. Там с комфортом можно будет принять участие во всех мероприятиях. На занятиях по йоге покажут доступные упражнения, которые подойдут даже новичку. С собой необходимо взять лишь удобную форму.

Образовательные лекции и мастер-классы будут посвящены съёмке медиаконтента и формированию сообществ, связанных с экстремальными видами спорта. Например, 21 февраля тюменские сценаристы, режиссеры и деятели киноиндустрии устроят питчинг, где представят свои идеи фильмов и сериалов.

22 февраля интеллектуальный клуб IQ проведет игру на логику и сообразительность. Задания будут разной тематики – от музыкальных до связанных с экстремальными видами спорта. Победители турнира получат подарки от организаторов.

Также для гостей фестиваля сделают экскурсию по площадке. Модератор покажет масштабы застройки, зоны награждения, арт-коридор с историей "Битвы на Туре", павильон и чайную зону, где их угостят настоящим сибирским чаем.

Юных спортсменов ждет уникальная возможность встать на сноуборд. Для детей от 2 до 8 лет подготовили отдельную зону, где профессиональные инструкторы помогут освоить азы и дадут доступные практические советы. Уже готово оборудование, защита и все необходимое для реализации этой идеи.

Директор по программе Шухрат Маматахунов:

Дети особенно нуждаются в ярком примере – в том, что мотивирует их развиваться. Увидев, что спортсмены делают на трассе, им непременно захочется так же. И мы хотим в этом помочь! Прямо на площадке организуем мастер-классы, покажем, как начать заниматься спортом и вдохновим на первые победы.

Участие во всех мероприятиях бесплатное, но необходима предварительная регистрация.