Успешные молодые спортсмены Тюменской области получат госстипендии

В Тюменской области начался отбор претендентов на назначение государственных спортивных стипендий. В нем могут участвовать спортсмены, которым на момент проведения соревнований было не больше 23-х лет (включительно), проходящие спортивную подготовку, являющиеся членами спортивных сборных команд Тюменской области, а также имеющие в своем активе призовые или победные места первенств России, Европы или мира, финальных соревнований по видам спорта спартакиады учащихся России, спартакиады инвалидов России, Международных спортивных игр "Дети Азии" по олимпийским видам спорта.

Документы для участия в отборе необходимо направить в срок до 17 марта в департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. Первомайская, 34/1, каб. 202.

С положением о стипендиях в Тюменской области можно ознакомиться здесь, тел для справок (3452) 42-77-30, e-mail: GalimzhanovaOS@72to.ru.