Тюменские спортсмены напрыгали на батутах 16 медалей

В Екатеринбурге прошли чемпионат и первенство Уральского федерального округа по прыжкам на батутах. Участниками стал 261 спортсмен из Тюменской, Челябинской, Свердловской, Курганской областей, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Тюменскую область представляли 23 участника. Атлеты выступили в трех дисциплинах – "Индивидуальные прыжки", "Акробатическая дорожка" и "Двойной минитрамп" и получили 2 золотые, 4 серебряные и 10 бронзовых медалей, из них 9 получены в личных зачетах.

Долгушина Ксения стала обладательницей золотой медали в дисциплине "Акробатическая дорожка". "Серебро" получила Загайнова Алина, а бронзовыми призерами стали Великанова Ксения, Марилов Кирилл, Красноусов Егор и Кузовлева Ульяна. В дисциплине "Индивидуальные прыжки" обладателем второго места стал Коровин Максим. В дисциплине "Двойной минитрамп" третьи места заняли Кузовлева Ульяна и Овсянников Евгений.

Еще 7 медалей принесли спортсмены в командных соревнованиях – "золото" и "серебро" взяли в дисциплине "Акробатическая дорожка", 2 третьих места в "Индивидуальных прыжках", 1 второе место и 2 третьих в дисциплине "Двойной минитрамп". Ознакомиться со списками победителей можно в протоколе, который прикреплен ниже.

Ульяна Кузовлева ехала на соревнования с серьезным намерением победить, но добиться поставленной задачи ей не удалось. Виной всему – волнение. Девушка заняла два третьих мета, но не расстраивается – впереди еще будет множество возможностей показать себя.

Ульяна Кузовлева:

Несмотря на все трудности, мне удалось занять третьи места, это уже неплохо. Тем более в этом году были очень сильные соперники. По сравнению с прошлым годом конкуренция стала серьезнее.

Победители окружного этапа смогут претендовать на участие во всероссийских соревнованиях, но для начала им предстоит показать себя на чемпионате и первенстве Тюменской области по прыжкам на батутах, которые пройдут 15-18 декабря.