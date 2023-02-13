Тюмень на несколько недель станет столицей ледолазания

На минувшей неделе на базе Центра туризма и краеведения ДТиС "Пионер" состоялись два крупных старта для юношей и девушек. Участие в первенстве России по альпинизму (ледолазание – трудность) и Всероссийских юношеских соревнованиях по альпинизму (ледолазание – скорость) приняло более 100 подростков со всей страны. Марафон по покорению вертикали продолжался четыре дня с утра до вечера.

"По традиции на соревнованиях встретились представители самых сильных российских школ. Лидерами, бесспорно, считаются альпинисты из Кирова, Томска, Аджеро-Судженска (Кемеровская область). Мы очень рады, что наши тюменские ребята к ним активно подтягиваются. Это показали прошедшие соревнования. Впервые за много лет у нас появились свои звезды в младшей и средней группе. Это все благодаря тому, что был обновлен тренерский состав, а также скорректирован учебный план в сторону увеличения часов, отведенных на тренировочный процесс. Надеюсь, скоро и старшие ребята нас порадуют своими успехами", – поделился президент Тюменской региональной федерации альпинизма Тимур Гайнуллин.

Победителями и призерами Всероссийских юношеских соревнований в дисциплине "Ледолазание-скорость" стали:

Юноши 16-18 лет:

1 место – Семен Савицкий (Кемеровская область);

2 место – Роман Шубин (Кировская область);

3 место – Михаил Сысолятин (Кировская область).

Девушки 16-18 лет:

1 место – Анна Алцыбеева (Кировская область);

2 место – Полина Братухина (Кировская область);

3 место – Александра Сенникова (Кировская область).

Юноши 13-15 лет:

1 место – Давид Мамин (Кировская область);

2 место – Семен Стерликов (Кировская область);

3 место – Владимир Свинин (Кировская область).

Девушки 13-15 лет:

1 место – Елизавета Русских (Кировская область);

2 место – Кристина Мельникова (Кировская область);

3 место – Ярослава Изергина (Кировская область).

Мальчики 11-12 лет:

1 место – Клим Шатунов (Кировская область);

2 место – Андрей Куклин (Кировская область);

3 место – Святослав Пасынков (Кировская область).

Девочки 11-12 лет:

1 место – Анна Гараева (Кемеровская область);

2 место – Анастасия Мельникова (Кировская область);

3 место – Полина Сорокина (Тюменская область).

На первенстве России, которое проходило в дисциплине "Ледолазание – трудность" (боулдеринг), в число призеров вошли:

Юноши 16-18 лет:

1 место – Роман Шубин (Кировская область);

2 место – Михаил Сысолятин (Кировская область);

3 место – Кирилл Колупаев (Кировская область).

Девушки 16-18 лет:

1 место – Полина Братухина (Кировская область);

2 место – Арина Колегова (Кировская область);

3 место – Анна Алцыбеева (Кировская область).

Юноши 13-15 лет:

1 место – Давид Мамин (Кировская область);

2 место – Егор Халявин (Кемеровская область);

3 место – Александр Рябков (Тюменская область).

Девушки 13-15 лет:

1 место – Елизавета Русских (Кировская область);

2 место – Кристина Мельникова (Кировская область);

3 место – Екатерина Князева (Кемеровская область).

Девочки 11-12 лет:

1 место – Алина Климина (Кемеровская область);

2 место – Дарья Паутова (Кемеровская область);

3 место – Полина Сорокина (Тюменская область).

Мальчики 11-12 лет:

1 место – Андрей Куклин (Кировская область);

2 место – Клим Шатунов (Кировская область);

3 место – Святослав Пасынков (Кировская область).

Большинство медалей из Тюмени увезли ледолазы из Кировской области. После завершения стартов абсолютный чемпион в возрастной группе "Юноши 13-15 лет" Давид Мамин поделился впечатлениями: "Конкуренция на соревнованиях была сильная. На квалификационных стартах пришлось поволноваться, попался сильный соперник, который "топнул" все три трассы. В целом организация соревнований отличная, трассы комфортные".

Уже завтра в Центре туризма и краеведения начнутся международные соревнования, которые пройдут в дисциплинах "трудность" в формате "боулдеринга" (преодоление нескольких сложных трасс на время) и "скорость" (лазание по отвесной семнадцатиметровой ледяной стене). Покорять тюменские вертикали будут взрослые спортсмены из 10 стран. В составе сборной Российской Федерации выступит титулованный тюменец, заслуженный мастер спорта России, призер чемпионата России 2022 г. Николай Кузовлев.

После международных стартов Тюмень примет чемпионат России по альпинизму и этап Кубка России по альпинизму. Завершится цикл соревнований чемпионатом и первенством Тюменской области по альпинизму, которые запланированы на начало марта.