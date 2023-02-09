В "Битве на Туре" выступят 90 сноубордистов

На фестивале "Битва на Туре" ожидается участие порядка 30 лыжников (фристайл) и около 90 сноубордистов. Число спортсменов, которое выступят в соревнованиях по сноубордингу, превысит прошлогоднее почти в два раза. Кроме того, во время фестиваля будут проходить лыжные гонки (беговые лыжи); в них планируют принять участие более 150 человек.

"Битву" на тюменской набережной устроят спортсмены, которые приедут со всех уголков страны: от Санкт-Петербурга до Южно-Сахалинска, включая Москву, Екатеринбург, Новосибирск и другие города. В рамках соревнований пройдут этапы Кубков России по фристайлу (лыжи) и сноуборду в дисциплине биг-эйр. Оценивать райдеров будут опытные судьи, большинство из них имеет Высшую категорию.

"В прошлом году фестиваль впервые получил статус международного события. В этом году к нам продолжают приезжать спортсмены из других стран. Им нравится уровень организации мероприятия, уникальность формата и, конечно, сибирское гостеприимство", – рассказывает спортивный директор фестиваля Семен Искаков.

Помимо этапов Кубков, пройдут соревнования по сноуборду в дисциплине биг-эйр и фановый формат "накл-хак+джиббинг". Ожидается участие спортсменов из Ирана, Республики Беларусь и других стран. Зрелищности фестивалю добавит и то, что среди участников будут члены сборных России и регионов, мастера спорта и участники Олимпиады.

Фестиваль "Битва на Туре" пройдет в Тюмени с 18 по 25 февраля.

Проект "Битва на Туре" ежегодно проходит с 2017 года. Из локального мероприятия вырос в громкое всероссийское и международное событие. В 2022 году впервые в России на фестивале прошёл континентальный Кубок Азии FIS по сноуборду в дисциплине биг-эйр. Соревнования посетили спортсмены из Австрии, Швейцарии, Беларуси.

В 2023 году "Битва на Туре" реализуется Федерацией сноуборда Тюменской области и Союзом экстремальных видов спорта (Extreme Team) при поддержке Министерства спорта РФ, Федерации сноуборда России, Федерации фристайла России, Правительства Тюменской области, Администрации города Тюмени, федеральной программы развития уличной культуры и экшн спорта "Уличная Классика" (проект "Росмолодёжи"), коммерческих партнеров и спонсоров.