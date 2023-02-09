В Тюменской области начались зимние сельские спортивные игры

Более одной тысячи жителей из муниципальных образований Тюменской области выступят на XXIX зимних сельских спортивных играх Тюменской области по 9 видам спорта на лучших спортплощадках региона, сообщает депспорта ТО.

В Ишимском, Уватском и Исетском районах прошли отборочные игры группового этапа по мини-футболу. В борьбе за выход в финал на площадки вышли футболисты 21 муниципалитетов. Лишь по две лучшие команды от каждой группы обеспечили себе участие в борьбе за медали. Это сборные Казанского, Викуловского, Уватского, Ярковского, Юргинского и Тюменского районов.

Состязания по первым видам в рамках зимних сельских игр примет Ишимский район. 17 февраля в 17 часов в спорткомплексе Стрехнино спортивные семьи посоревнуются в дартс. 18 февраля в 10 часов в Ларихе селян ждет охотничий биатлон. В это же время на стадионе ДЮСШ в Стрехнино пройдет комбинированная эстафета среди семей, а также крестьянская эстафета, в которую войдут обычный бег и бег на лыжах, запрягание и распрягание лошади в сани. Участникам надо будет еще распилить бревно и наколоть дрова. В этот же день в 12 часов члены семей преодолеют лыжные забеги на различные дистанции. Они соберутся на лыжной базе (13 км. автодороги Ишим-Красная горка). 19 февраля с 10 часов семьи продолжат выявлять лучших в комбинированной эстафете.

Самая обширная спортивная программа игр запланирована на 23-26 февраля. В первый день, 23 февраля, в тюменском СОК "Здоровье" начнутся соревнования по мини-футболу. Церемония открытия XXIX сельских спортивных игр Тюменской области состоится в этот же день в 16 часов центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири".

Дальнейшая соревновательная программа:

24 февраля:

мини-футбол – 10:00, СОК "Здоровье", Тюмень, ул. Газовиков, 11

полиатлон (стрельба) – 10:00, Легкоатлетический манеж, Тюмень, ул. Луначарского, 12

шахматы – 10:00, МАУ СШ "Ладья", Тюмень, ул. Энергетиков, 30

лыжные гонки – 10:00, ОЦЗВС "Жемчужина Сибири"

троеборье дояров (лыжная гонка) – 12:00, ОЦЗВС "Жемчужина Сибири"

троеборье механизаторов (лыжная гонка) – 13:00, ОЦЗВС "Жемчужина Сибири".

25 февраля:

мини-футбол – 11:00, СОК "Здоровье"

шахматы – 10:00, СШ "Ладья", Тюмень, ул. Энергетиков, 30

троеборье механизаторов (вождение трактора) – 9:30, ОЦЗВС "Жемчужина Сибири"

троеборье дояров (сборка разборка доильного аппарата АДУ-1 на время) – 10:00, ОЦЗВС "Жемчужина Сибири"

полиатлон (лыжная гонка) – 10:00, ОЦЗВС "Жемчужина Сибири"

лыжные гонки – 10:00, ОЦЗВС "Жемчужина Сибири"

26 февраля:

мини-футбол – 9:00, СОК "Здоровье"

лыжные гонки – 11:00, ОЦЗВС "Жемчужина Сибири"

полиатлон (силовая гимнастика), легкоатлетический манеж

троеборье дояров (силовая гимнастика) - 11:30, легкоатлетический манеж

троеборье механизаторов (силовая гимнастика) – 12:30, легкоатлетический манеж.

Завершит программу игр церемония награждения победителей и призеров. Она пройдет в легкоатлетическом манеже и начнется в 14:30.