"Битва на Туре" в Тюмени развернется на неделю

Фестиваль "Битва на Туре" в седьмой раз пройдет на тюменской набережной. В этом году долгожданное спортивное событие развернется на целую неделю – с 18 по 25 февраля. Для жителей и гостей города организаторы подготовили не только яркое экстремальное шоу, но и образовательную сессию с лекциями, мастер-классами, воркшопами и развлекательную часть с различными активностями.

18 февраля

- III этап Кубка России по лыжному фристайлу в дисциплине биг-эйр "Битва на Туре" /набережная в районе моста Влюбленных /14.30-21.55;

- V юбилейный открытый турнир по хоккею в валенках с мячом "Огненная шайба" /площадка "ТЮМЕНЬ-КАТОК" у "Конторы пароходства" /10.30-14.50;

- физкультурная программа для детей "Здоровый Десант на Туре" / площадка "ТЮМЕНЬ-КАТОК" у "Конторы пароходства" /14.00-14.30;

23 февраля

- стратегическая сессия по развитию экшнспорта в Тюмени /набережная в районе моста Влюбленных /14.00-17.00;

- фестиваль "Спецоперация "Лед" /русло реки Туры, левый и правый берег /10.00-16.30;

24 февраля

- Кубок России по сноуборду в дисциплине биг-эйр "Битва на Туре" /набережная в районе моста Влюбленных /14.30-21.55;

- Масленица с традиционными русскими забавами, хороводами, играми, конкурсами /площадка "ТЮМЕНЬ-КАТОК" у "Конторы пароходства" /15.00-17.00;

25 февраля

- соревнования по лыжным гонкам в дисциплине спринт /русло реки Туры /10.00-14.00;

- соревнования по сноуборду в дисциплинах биг-эйр, накл хак и мега джибб с участием приглашенных зарубежных райдеров /набережная в районе моста Влюбленных /14.30-23.00.

С 19 по 22 февраля в главном павильоне фестиваля - на набережной у моста Влюбленных для тюменцев и гостей города будет организована образовательная сессия. Желающие смогут посетить лекции "Проект на коленках" (20 февраля в 17.00), "SMM в экшн индустрии" (21 февраля в 17.00), презентацию идей и проектов "Питчинг на Туре" (21 февраля в 20.00) и лекцию "Как сделать локальное событие без денег и дойти до международных соревнований" (22 февраля в 17.00).

В эти же дни, с 9 до 11 часов, всех желающих приглашают на открытый урок "Йога на Туре". На отдельной конструкции для юных спортсменов будет работать открытый мастер-класс "Детский парк сноуборд", где опытные инструкторы поделятся знаниями и практикой. В этом году организаторы решили показать гостям закулисье фестиваля и провести для всех желающих открытую интерактивную экскурсию по локациям "Битвы на Туре". Принять участие во всех этих активностях можно по предварительной регистрации в сообществе vk.com/extreme.team.

В 2023 году фестиваль "Битва на Туре" реализуется Федерацией сноуборда Тюменской области и Союзом экстремальных видов спорта (Extreme Team) при поддержке Министерства спорта РФ, Федерации сноуборда России, Федерации фристайла России, Правительства Тюменской области, Администрации города Тюмени, федеральной программы развития уличной культуры и экшн спорта "Уличная Классика", коммерческих партнеров и спонсоров.