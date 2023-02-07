Тюменцы забрали все медали первенства области по настольному теннису

В Тюмени прошло первенство области по настольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет и мальчиков и девочек до 14 лет. Соревнования состоялись на базе спортивного комплекса "Центральный".

В состязаниях приняли участие 164 спортсмена из Тюмени, Тобольска, Ишима, Тюменского, Тобольского, Ишимского, Исетского, Уватского районов и Голышмановского городского округа. Ребята соревновались в личных и парных разрядах. Все призовые места забрали тюменские теннисисты.

Среди мальчиков до 14 лет победителем стал Шегуров Федор, второе место занял Курбанов Денис, а третье место разделили Рябухин Максим и Нагаев Максим.

Среди девочек до 14 лет победу одержала Латыпова Арина, второе место забрала Ровкина Анастасия, а на третьем месте Гаранова Софья и Рябухина Екатерина.

В категории до 16 лет приняли участие как и юноши и девушки, так и ребята до 14 лет, желающие сравнить свои силы с более опытными соперниками. И не зря, многим из них удалось показать отличные результаты.

В категории "до 16 лет" среди юношей "золото" забрал Нагаев Максим, серебряную награду взял Себеков Сергей, а на третьем месте Рябухин Михаил и Заверетдинов Тамерлан.

В этой же возрастной категории среди девушек чемпионкой стала Назаренко Яна, на втором месте Латыпова Алина, третье место поделили Мифтахова Полина и Крияева Полина.

Президент федерации настольного тенниса Тюменской области Георгий Михайлов: