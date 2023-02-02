Юные теннисисты Тюменской области выступают на региональных стартах

2 февраля стартует первенство Тюменской области по настольному теннису среди юношей и девушек до 14 и до 16 лет. Баталии примет СК "Центральный" (ул. Орджоникидзе, 60/1). Соревнования начнутся в 9 утра. Итоги турнира будут подведены 4 февраля, в этот день пройдут финальные матчи. В 16 часов состоится церемония награждения победителей.

На сегодняшний день заявки на участие уже подали 160 спортсменов Тюмени, Ишима, Тобольска, Тюменского, Исетского, Ишимского, Голышмановского, Уватского районов. Соревнования дадут возможность повысить спортивные разряды и улучшить рейтинг.

Исполнительный директор региональной федерации тенниса Георгий Михайлов:

Областные турниры значимы и для тренеров. Это возможность оценить сильные и слабые стороны воспитанника, а также заприметить новую звездочку. Именно на таких соревнованиях в свое время проявился теннисист из Тобольска Лев Волин, который сейчас уже имеет звание чемпиона России и играет в Премьер-лиге. И сегодня у нас есть такие перспективные теннисисты, наша подрастающая смена. К примеру, 12 -летняя Анастасия Павлюк из Сладково. У нее в копилке уже есть призовые места областных соревнований.

После региональных стартов лучших теннисистов ждут тренировки в составе сборной, а уже в начале марта им предстоит выступить на первенстве Уральского федерального округа.