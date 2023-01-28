Кубок России по ездовому спорту разыграют в Тюменской области

В селе Упорово 28 и 29 января пройдет второй этап Кубка России по ездовому спорту (снежные дисциплины). на лыжной базе детско-юношеской спортивной школы (ул.Каратаева, 35).

Если на первом этапе соревновались 18 спортсменов, то на второй этап заявились около 50 участников из Тюменской, Омской, Свердловской, Новосибирской, Челябинской, Курганской и Вологодской областей. По сравнению с прошлыми годами это высокий показатель.

"Каюрам предстоят гонки на лыжах и нартах – небольших широких санях для езды на собаках. Каждый день спортсменов ждут по четыре заезда – один на лыжах и три на нартах. По итогам гонок результаты будут суммироваться. Победителем Кубка станет тот, кто за все этапы получит наибольшее количество баллов", – рассказала судья соревнований Ольга Фатеева.

Всего Кубок России состоит из четырех этапов. Первый этап проходил 7 и 8 января в городе Петропавловск-Камчатский, а следующий состоится в начале февраля в Екатеринбурге. По итогам состязаний будет сформирована сборная России по ездовому спорту.

Также в рамках Кубка состоится авторская гонка "Легенды Сибири". В ней участвуют профессиональные спортсмены, начинающие каюры и любители ездового спорта. Им предстоит преодолеть дистанции в 5 и 7 км в зависимости от пола, возраста и количества ездовых собак.