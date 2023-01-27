21 трудовой коллектив Тюменской области сыграет в мини-футбол

В предстоящие выходные состоятся соревнования по первому виду в зачет традиционной спартакиады трудовых коллективов Тюменской области. На мини-футбольное поле в споркомплексе "Олимпия" 28 января выйдет 21 команда.

"Вместо двух соревновательных дней будет четыре. Финальные игры проведем в марте. Такая тенденция не может не радовать. В последние годы из-за различного рода ограничений мы наблюдали снижение числа участников в разных видах. Тем не менее, мини-футбол всегда оставался одним из самых популярных видов", – сообщила специалист Центра спортивной подготовки и проведения мероприятий Марина Трефилова.

Всего в спартакиаду трудовых коллективов войдет 13 видов спорта. Следующими станут шахматы и плавание, соревнования запланированы на февраль. А завершится соревновательный марафон трудовых коллективов в октябре турниром по боулингу.