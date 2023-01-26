Автомоделисты из четырех регионов РФ в Тюмени поспорят за победу

Первенство Тюменской области по автомодельному спорту в классах моделей аэросаней и Всероссийская научно-техническая олимпиада по автомоделированию среди учащихся Федерального центра технического творчества "Московский государственный технологический университет "Станкин"" в номинации "Модели аэросаней" пройдут в "Пионере" 28- 29 января (пр. Геологоразведчиков, 6а).

В олимпиаде и первенстве примут участие команды школ с технической направленностью, а также сборные команды из Московской области, Омска, Ижевска, Тюмени и Ялуторовска

Аэросани выйдут на старт поочерёдно. Двигаясь по ледовому кругу, модели преодолеют дистанцию в 500 метров. Во время испытаний судьи произведут замеры времени, затраченного на заезд, и высчитают скорость движения. Участники с наименьшим показателем времени и наибольшим показателем скорости войдут в число лидеров.