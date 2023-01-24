Сноуборд стал новой дисциплиной в соревновании трудовых коллективов Тюмени

Команды предприятий и организаций Тюмени впервые посоревнуются в сноуборде и горнолыжном спорте, заезды в зачет спартакиады предприятий и организаций пройдут 28 января на территории центра спорта и отдыха "Воронинские горки".

Заявки на участие в соревнованиях уже подали 8 команд, это порядка 50 участников.

Соревнования будут проходить как в командном, так и личном зачетах в дисциплине "слалом". Это скоростной спуск со склона на сноуборде или горных лыжах по заданному с помощью специальных вешек сложному маршруту. Пока состязания по этим видам имеют статус "пилотных", их результаты не войдут в общий соревновательный зачет.

Замдиректора ЦСО "Воронинские горки" Алексей Козлов:

Подобные мероприятия всегда служат мощным толчком для популяризации и развития зимних экстремальных видов спорта. Участники являются не профессиональными спортсменами, а любителями, они соревнуются с равными себе соперниками. А это здорово мотивирует!

Принять участие в Спартакиаде могут все желающие в возрасте от 18 лет со стажем работы в организации не менее 6 месяцев.