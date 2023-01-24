Жителям Тюменской области предлагают придумать слоган для "Лыжни России "

Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России - 2023", пройдет по всей стране 11 февраля, департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области инициировал конкурс на лучший слоган.

Любой желающий, независимо от возраста, может участвовать один раз в каждой номинации. Для участия необходимо опубликовать слоган на своей или корпоративной странице ВКонтакте, сопровождая его фотографией автора на лыжах, под конкурсным хештегом #ЛыжняРоссии72. Обязательно указать номинацию, имя автора (в индивидуальной номинации), наименование коллектива, предприятия, район/город.

В конкурсе предусмотрено три номинации: "Индивидуальная" (1 автор), "Семейная" (от 3 человек), "Коллективная" (школьники, студенты, трудовые коллективы и т.д., от 10 чел).

В каждой номинации будут определены по три победителя, которым достанутся брендированные шапочки и дипломы департамента. Главный приз - лыжи и палки для начинающего юного лыжника от ОСШОР Л.Н. Носковой, достанутся победителю номинации "Индивидуальная". Итоги конкурса будут подведены 9 февраля.