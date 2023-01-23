Ялуторовчане стали победителями большинства робофутбольных матчей в Кванториуме

Региональный чемпионат по робофутболу прошел в детском технопарке "Кванториум", участвовали в нем 22 команды из Тюмени, Ялуторовска, Тюменского, Ярковского и Ялуторовского районов, на счету последних - большинство побед.

В отличие от прошлого года чемпионат состоял из двух треков: "Футбол автономных роботов" и "Футбол управляемых роботов". В первой части соревнований в футбольных баталиях приняли участие роботы, работающие автономно. Изобретатели не имели права вмешиваться в ход игры, лишь в перерывах между матчами могли вносить коррективы в написанный код для достижения лучшего эффекта.

В результате места распределились следующим образом:

1 место – команда "ВС" (СОШ №4 г. Ялуторовск): Виктор Тесаловских, Степан Бураков;

2 место – команда iBUYPOWER (СОШ №4 г. Ялуторовск): Кирилл Былинушкин, Семен Табаринцев;

3 место – команда "Гимназия № 49. 2" (Гимназия № 49): Данил Суслов, Денис Кошелев.

Вторая часть состязаний отличилась большей зрелищностью и накалом страстей. Чемпионат в этом треке проходил по системе Double Elimination. Звание победителя приходилось отвоевывать в каждом тайме. Тройки игроков управляли своими роботами с помощью смартфонов, а зрители активно поддерживали ход игры, переживая опасные ситуации.

Итоги второго трека:

1 место – Команда "Фобос" (СОШ №4 г. Ялуторовск): Глеб Токмин, Семен Токмин, Богдан Хусаинов;

2 место – Команда "Жигули" (Дворец творчества и спорта "Пионер", ДТ "Кванториум"): Дмитрий Росляков, Никита Зотов, Данил Яруллин;

3 место – Команда "Звёедочка" (Филиал МАОУ "Новоатьяловская СОШ" "Ивановская СОШ"): Данил Абидулин, Данил Антропов, Екатерина Войнова.

Больше всего побед в чемпионате одержали представители Ялуторовска. Участники команды "Фобос" высоко оценили проведенные соревнования и отметили, что для достижения успеха необходима слаженная работа всей команды. Ребята поделились, что совершенствуют свое мастерство практически каждый день. Это помогает им на соревнованиях понимать друг друга с полуслова и просчитывать тактику противника.

Организаторы соревнований отметили, что интерес к робофутболу значительно вырос по сравнению с прошлым годом. Игроки прошлого сезона смогли усовершенствовать свои навыки и показать достойный результат. Руководитель "Кванториума" Дмитрий Тарасов выразил надежду, что такая тенденция сохранится и в следующем году: "Интерес у ребят к этой дисциплине большой. Матчи управляемых роботов были захватывающими и азартными. Хочется верить, что в скором времени такой же популярностью будут пользоваться и игры с использованием программируемых роботов".