Тюменские дзюдоисты поборются за путевки на российское первенство

22 января на татами Красноярска разыграют путевки на финал первенства страны по дзюдо. Всероссийские соревнования памяти Заслуженного тренера России В.Н. Назарова соберут сильнейших юниоров и юниорок до 23 лет со всей страны. В их числе будут и спортсмены Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".
За медали турнира будут бороться Шамсутдин Умаев и Агададаш Самедов (до 60 кг), Гасан Гаджиисмаилов (до 66 кг), Шамиль Умаев, Иван Хромин, Иван Паркачев и Данил Загарин (до 73 кг), Дмитрий Федоров и Бекхан Дербичев (до 81 кг), Серикбай Жанабеков (до 100 кг), Сафура Рустамова и Анастасия Лавришина (до 70 кг), Ирина Болсун (до 78 кг), Валерия Таратунина (св. 78 кг).
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