Тюменские дзюдоисты поборются за путевки на российское первенство

10:21 20 января 2023
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22 января на татами Красноярска разыграют путевки на финал первенства страны по дзюдо. Всероссийские соревнования памяти Заслуженного тренера России В.Н. Назарова соберут сильнейших юниоров и юниорок до 23 лет со всей страны. В их числе будут и спортсмены Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".

За медали турнира будут бороться Шамсутдин Умаев и Агададаш Самедов (до 60 кг), Гасан Гаджиисмаилов (до 66 кг), Шамиль Умаев, Иван Хромин, Иван Паркачев и Данил Загарин (до 73 кг), Дмитрий Федоров и Бекхан Дербичев (до 81 кг), Серикбай Жанабеков (до 100 кг), Сафура Рустамова и Анастасия Лавришина (до 70 кг), Ирина Болсун (до 78 кг), Валерия Таратунина (св. 78 кг).

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