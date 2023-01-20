Тюменцев приглашают на бесплатные мастер-классы по экстремальным видам спорта

Центр спорта и отдыха "Воронинские горки" в рамках федеральный проекта "Спорт – норма жизни" запланировал серию мастер-классов для всех желающих. Первый пройдет уже в эту субботу, 21 января. Начало в 10:00.

Занятие будет посвящено горнолыжному спорту. Инструктор Сергей Токмаков познакомит участников мастер-класса с классическими поворотами, расскажет, зачем нужны горнолыжные палки и как самому научить ребенка кататься на горных лыжах. Для участия необходим уверенный уровень катания.

Для тюменцев проведут теоретические и практические занятия по таким видам спорта, как сноуборд, горнолыжный спорт, скейтбординг и трюковые ролики. Мастер-классы пройдут для всех желающих и будут совершенно бесплатными для участия.

Следующий мастер-класс пройдет 29 января, его темой станет сноуборд- основы техники, разбор ошибок. 5 февраля поклонников экстремальных видов ждут сразу три занятия. Начинающие спортсмены присоединятся к мастер-классам по трюковым роликам и по скейтбордингу. Еще на одном занятии в этот день подробно разберут технику катания на сноуборде под названием "флет-фристайл".

Завершится серия мастер-классов 11 февраля. Темой снова станет сноуборд, а точнее – карвинг.

Замдиректора ГАУ ТО "ЦСО "Воронинские горки" Алексей Козлов:

Открытые мастер-классы позволяют попробовать свои силы в разных направлениях, познакомиться с видом спорта, тренером, а также улучшить уже имеющиеся навыки. А это, в свою очередь, служит толчком в популяризации и развитии непрофессионального спорта и пропаганды здорового образа жизни.