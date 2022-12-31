Абатский район приглашает принять участие в соревнованиях

Найти занятие по душе и активно отдохнуть смогут жители каждого района Тюменской области. 6 января пройдет сразу несколько спортивных соревнований.

В Абатском районе в 13:00 на базе спортивной школы "Импульс" пройдет турнир по шахматам. Жители района самых разных возрастов смогут посоревноваться с шахматистами спортивной школ. Для каждого найдется достойный оппонент.

- Ум нужно всегда держать в тонусе, в том числе и на праздничных выходных, поэтому мы каждый год проводим данные соревнования. Уже сейчас для участия заявились 12 шахматистов, но мы будем рады увидеть и новые лица. Всегда интересно играть с новым соперником, - поделился инструктор по спорту Александр Романов.

Интеллектуальными соревнованиями Абатский район не ограничился. Также в "Импульсе" пройдут 6 января ежегодные соревнования среди сторонников довоенной службы "Универсальный атлет". Участие примут юноши и девушки 10-17 лет. Начало соревнований назначено на 16:00.

Свое упорство, выносливость и стойкость продемонстрируют юнармейский отряд "Сокол" и обучающиеся специализированной группы добровольной подготовки к военной службе "Ястреб". Также заявиться для участия смогут все желающие!

Спортсменов ждет разборка и сборка автомата, берпи, подъем штанги, прыжки на скакалке и бег с гирей.

- Наша задача – подготовить юное поколение к армейской службе. Многие призывники отправляются на службу без необходимых знаний и физической подготовки, поэтому наши воспитанники постоянно занимаются спортом и учатся обращаться с оружием чтобы в будущем показать достойные результаты в рядах армии. И чтобы привлечь больше последователей добровольной довоенной службы, мы проводим подобные мероприятия, - рассказал руководитель СГ ДП"ВС Ястреб" Олег Семенов.