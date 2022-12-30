К заводоуковским спортсменам придет Дед Мороз с подарками

Рождественский турнир по волейболу пройдет 5 января на базе Заводоуковской спортивной школы №3.

Участие примут смешанные команды – в каждой 4 девочки и 4 мальчика 2008 года рождения и младше. На данный момент поступили заявки от четырех команд.

"Мы активно привлекаем ребят к занятиям волейболом, поэтому традиционно проводим Рождественский турнир. Ребята с радостью принимают участие, ведь у многих родителей, которые обычно заняты на работе, появляется возможность поддержать своих детей. Также детей привлекает возможность встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой – они наградят спортсменов сладкими подарками и грамотами", - отметила методист по спортивно-воспитательной работе Ирина Дементьева.

Помимо волейболистов 5 января соревноваться предстоит Заводоуковским хоккеистам и их родителям. В 12:00 на хоккейном корте (ул. Полугорная, 62) пройдет традиционный турнир "Рождественские встречи". На льду встретятся хоккеисты 2012-2013 и 2014-2015 г.р. и их родители.

Турнир пройдет по круговой системе. Юным спортсменам предстоит сыграть друг с другом и сборными родителей.

Награждение также посетят Дед Мороз и Снегурочка.