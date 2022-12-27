В Тюмени назвали лучших по спорту

В Тюменской области объявлены победители и лауреаты областного конкурса "Спортивная элита-2022". В их число вошли все, кто внес значимый вклад в развитие физической культуры и спорта региона в 2022 году.

ЛУЧШИЙ СПОРТСМЕН ПО ОЛИМПИЙСКИМ ВИДАМ СПОРТА - Спицов Денис, заслуженный мастер спорта России, член основного состава сборной России по лыжным гонкам, спортсмен Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий Тюменской области. В настоящее время тренируется у Иванова Андрея. Победитель и серебряный призер XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

ЛАУРЕАТЫ: Сорина Татьяна, Якимушкин Иван, Логинов Александр и Анзорова Анастасия.

ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР ПО ОЛИМПИЙСКИМ ВИДАМ СПОРТА - Иванов Андрей, заслуженный тренер России. Тренер по лыжным гонкам Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий Тюменской области. Тренер Дениса Спицова – победителя и серебряного призера XXIV Зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года, Елизаветы Пантриной – серебряного призера первенства мира по лыжным гонкам.

ЛАУРЕАТЫ: Литвинцев Валентин, Якимушкин Андрей.

ЛУЧШИЙ СПОРТСМЕН ПО ВИДАМ СПОРТА, НЕ ВХОДЯЩИМ В ПРОГРАММУ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР -Матвеев Вячеслав, мастер спорта России по всестилевому каратэ, член основного состава сборной России по киокусинкай и всестилевому каратэ, тренируется у Матвеевой Ольги. Двукратный победитель чемпионата мира и чемпионата России 2022 года.

ЛАУРЕАТЫ: Арипов Руслан, Курманов Фаяз, Кузовлев Николай и Майер Олег.

ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР ПО ВИДАМ СПОРТА, НЕ ВХОДЯЩИМ В ПРОГРАММУ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

ПОБЕДИТЕЛЬ:

Матвеева Ольга - мастер спорта России по всестилевому каратэ, тренер МАУ СШ "Водник" по всестилевому каратэ. Тренер Матвеева Вячеслава – двукратного чемпиона мира по всестилевому каратэ, чемпиона России 2022 года.

ЛАУРЕАТЫ:

СагитуллинТимур - тренер областной федерации борьбы на поясах и корэш "Батыр". Тренер Арипова Руслана и Курманова Фаяза – бронзовых призеров чемпионата мира по борьбе корэш, призеров чемпионата и первенства России.

Лобзов Станислав - тренер спортшкола №2 Тюмени по альпинизму (ледолазанию). Тренер Николая Кузовлева – двукратного победителя чемпионата Европы и победителя чемпионата России по альпинизму (ледолазанию).

ПРЕОДОЛЕНИЕ – ЛУЧШИЙ СПОРТСМЕН С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ПОБЕДИТЕЛИ: Чохлаев Станислав - заслуженный мастер спорта России, член основного состава сборной России по спорту слепых (лыжные гонки и биатлон), спортсмен Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий Тюменской области, тренируется у Кобелева Алексея. Трехкратный победитель зимних игр паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" 2022 года. Спортсмен-ведущий – Колодийчук Олег. Хлызова Вера - заслуженный мастер спорта России, член основного состава сборной России по спорту слепых (лыжные гонки и биатлон), спортсмен Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий Тюменской области. В настоящий момент тренируется у Голдинова Вячеслава Анатольевича. Победитель и двукратный серебряный призер зимних игр паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" 2022 года. Спортсмен-ведущий – Голдинова Наталья Александровна.

ЛАУРЕАТЫ: Полухин Николай, Галицына Марина, Долговас Димитрий.

ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР ПО ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ - Кобелев Алексей, заслуженный мастер спорта России, тренер по адаптивному виду спорта Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий Тюменской области. Тренер Станислава Чохлаева – трехкратного победителя зимних игр паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" 2022 года по спорту слепых (лыжные гонки и биатлон). Голдинов Вячеслав, заслуженный тренер России, тренер по адаптивному виду спорта Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий Тюменской области. Тренер Веры Хлызовой – победителя и двукратного серебряного призера зимних игр паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" 2022 года по спорту слепых (лыжные гонки и биатлон).

ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР ПО ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ЛАУРЕАТ: Кайгородов Денис - заслуженный тренер России, тренер по адаптивному виду спорта Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий Тюменской области. Тренер Димитрия Долговаса – двукратного серебряного и бронзового призера летних игр паралимпийцев "Мы вместе. Спорт", Игоря Плотникова – серебряного призера летних игр паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" 2022 года по спорту лиц с поражением ОДА (плавание).

ЛУЧШИЙ СПОРТСМЕН В НОМИНАЦИИ "ОЛИМПИЙСКАЯ НАДЕЖДА" - Кулдашев Хушдил, кандидат в мастера спорта России по боксу, член сборной команды России по боксу. В настоящее время тренируется у Абрамова Леонида Анатольевича и Корсакова Павла Григорьевича. Бронзовый призер Спартакиады учащихся России и первенства России по боксу 2022 года.

ЛАУРЕАТЫ: Быць Богдан, Осипов Данил, Болдырева Маргарита, Ильенкова Анастасия, Фролова Елизавета, Чурилова Анастасия, Малюгин Никита, Майгадаров Денис, Старых Егор.

ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР НОМИНАЦИИ "ОЛИМПИЙСКАЯ НАДЕЖДА" - Касимов Анатолий, тренер по гребному слалому Областной спортивной школы олимпийского резерва. Тренер Быць Богдана – победителя и серебряного призера первенства России по гребному слалому, Сибгатуллина Артура – победителя первенства России по гребному слалому.

ЛАУРЕАТЫ: Волков Степан, Пантова Виктория.

ЛУЧШАЯ СПОРТИВНАЯ КОМАНДА:

- команда Тюменской области по танцевальному спорту "Формейшн "Вера". Главные тренеры команды – профессор, заведующий кафедрой спортивного и современного танцев Тюменского государственного института культуры, заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженный тренер России, почетный работник молодежной политики Российской Федерации, почетной работник физической культуры и спорта Тюменской области Шерегова Вера Алексеевна и заслуженный тренер России Литвинов Алексей Сергеевич. В декабре 2021 года команда "Формейшн "Вера" стала серебряным призером чемпионата мира по танцевальному спорту, в 2022 году – победителем и серебряным призером чемпионата России по танцевальному спорту.

- сборная команда Тюменской области "Лидер" по фитнес-аэробике г. Тобольск

Тренер команды "Лидер" -–Скороходова Марина Николаевна. В 2022 году команда "Лидер" стала победителем чемпионата России по фитнес-аэробике.

Сборная команда МАУ ДО "ДЮСШ Тюменского муниципального района" по лапте

Тренер команды – Исупов Дмитрий Леонидович. В 2022 году сборная команда ДЮСШ Тюменского муниципального района стала победителем и серебряным призером первенства России по лапте среди юниоров.

В номинации "ЛУЧШИЙ СПОРТСМЕН ПО КОМАНДНЫМ ИГРОВЫМ ВИДАМ СПОРТА" лауреаты Давыдов Денис, Бердышев Артём, Бем Александр, Радченко Глеб, Брижак Инна, Субботин Денис, Городецкий Алексей.