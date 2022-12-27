Хромин: около 400 тюменских спортсменов выступают за сборные команды РФ

В Тюменской области объявлены победители и лауреаты областного конкурса "Спортивная элита-2022". В их число вошли все, кто внес значимый вклад в развитие физической культуры и спорта региона в 2022 году.

Директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Евгений Хромин сообщил, что сотрудники организация спортсферы стараются максимально вовлечь жителей региона всех возрастов в спортивный процесс, используя самые современные наработки и технологии на территории всех муниципальных образований Тюменской области:

Продолжаем интенсивно развивать физкультурно-оздоровительную работу по месту жительства, работы и отдыха граждан. Существенную помощь в этом оказывают частные и общественные партнеры, а в части развития корпоративного спорта – руководители предприятий и организации. Приятно видеть, насколько востребовано это направление – жители целыми семьями включаются в предлагаемые оздоровительные технологии.

В качестве достижений 2022 года Хромин отметил, что Тюменский регион вошел в тройку лучших в стране за лучшую реализацию информационно-коммуникационной кампании, направленной на продвижение федерального проекта "Спорт – норма жизни". Идет планомерное наращивание спортивной базы. Сейчас в регионе более 4 200 спортивных сооружений, в числе которых плоскостные, универсальные игровые, сезонные площадки. Активно используется технология кластерного подхода, позволяющая более эффективно и комплексно использовать имеющуюся спортивную инфраструктуру. Порядка 400 наших атлетов входят в сборные команды Российской Федерации по видам спорта.