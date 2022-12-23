Тяжелоатлеты провели соревнования в Тобольске

Фото - МАУ ДО "ДЮСШ№2" города Тобольска

В Тобольске состоялся открытый чемпионат и первенство Тюменской области по тяжелой атлетике. В турнире участвовало 65 спортсменов из Тюмени и Тобольска, самому младшему - 9 лет.

Соревнования проходили между юношами и девушками 10-17 лет и мужчинами старше 18 лет. Итоги подводились в личном и командном зачетах.

По результатам общекомандного зачёта в первенстве среди юношей победила команда города Тобольска, среди девушек – сборная Тюмени. В чемпионате победу одержала команда Тобольска.

В личном зачете абсолютными чемпионами среди юношей и девушек стали Николай Волчков (Тобольск) и Алина Минуллина (Тюмень).

Среди мужчин лучший результат показал Рим Кульмаметов (Тобольск). Ему удалось поднять в сумме 222 кг.

На соревнованиях он выступал не только как спортсмен, но и как тренер. Всем 10 воспитанникам Рима удалось занять призовые места – 4 золотые награды, 3 серебряные и 3 "бронзы".

Тяжелоатлет много раз становился абсолютным чемпионом, и в этот раз он решил показать пример юным спортсменам. Рим выступал в весовой категории 73 кг, хотя сам весит 67 кг. Просто он хотел составить конкуренцию своему воспитаннику, выполняющему нормативы кандидата в мастера спорта.

Один из воспитанников Рима, Русла Айнитдинов, был отмечен как самый юный участник. В свои 9 лет он выступал в весовой категории 35 кг.

"Руслану удалось поднять в сумме 40 кг, это на 2 кг. больше, чем на соревнованиях, на которых он участвовал в ноябре. Я всегда говорил своим спортсменам, что нужно стремиться к улучшению результатов и потихоньку добавлять вес. Если в следующий раз тебе удается поднять хотя бы на 1-2 кг. больше, то это значит, что ты развиваешься и становишься сильнее. Но я аккуратно подхожу к тренировкам Руслана, он ведь еще маленький. Мы потихоньку улучшаем его результаты, не перегружая", – рассказал Рим Кульмаметов.