44 тюменца участвуют во Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам

В центре "Жемчужина Сибири" с 15 по 20 декабря проходят Всероссийские соревнования по лыжным гонкам (юниорки, юниоры 19-20 лет, 21-23 лет). В турнире примут участие около 400 лыжников из 40 регионов России. Честь Тюменской области будут защищать 44 спортсмена.

В программе соревнований:

16 декабря: спринт классическим стилем. Дистанция 1,7 км. Забег пройдет среди юниоров и юниорок в возрастной категории 21-23 года.

17 декабря: индивидуальные гонки свободным стилем. Соревнования пройдут среди спортсменов 19-20 лет. Юниоры побегут 10 км, а юниорки - 5 км.

18 декабря: индивидуальные гонки свободным стилем. В состязании примут участие юниоры и юниорки в возрастной категории 21-23 года. Парням предстоит пробежать 15 км, девушкам - 10 км.

19 декабря: масс-старт классическим стилем. В соревнованиях примут участие спортсмены из возрастной категории 19-20 лет. Юниоры побегут 30 км, юниорки - 15 километров.

20 декабря: масс-старт свободным стилем. Состязания пройдут среди лыжников в возрастной категории 21-23 года. Юниоры побегут 30 км, юниорки - 15 км.

Награждение призеров состоится после завершения каждого соревновательного дня.

Следующим стартом для спортсменов станет первенство России по лыжным гонкам в возрастной категории 21-23 года. Соревнования пройдут в Тюмени с 7 по 13 февраля